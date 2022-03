Adolescente fica com foice cravada na cabeça após cair da cama

Um adolescente de 16 anos quase morreu enquanto dormia, ele caiu da cama e ao cair no chão, sua cabeça bateu em uma foice, que ficou cravada em seu crânio. O caso foi registrado na última quarta-feira (16), na índia.

De acordo com o Daily Star, a lâmina de metal da ferramenta perfurou 4 cm no crânio do menino, identificado como Bhuppu Sen. O adolescente foi levado ao hospital onde os médicos realizaram uma tomografia para poder ver a gravidade do ferimento antes de levá-lo para a cirurgia.

A operação durou aproximadamente três horas e foi bem sucedida. O cirurgião responsável Dr. Kuldeep Singh, disse que ficou chocado que o menino não morreu ou ficou paralisado devido ao acidente.

O adolescente não teve nenhuma sequela e não está sentindo nenhuma dor.