Adonias reforça “patrimônio político” para permanência de Janaína no MDB e diz que está com Wellington ao Senado

No encontro do diretório municipal do MDB em Rondonópolis, o vereador Adonias Fernandes voltou a apostar no “patrimônio político” construído pela atual deputada Janaina Riva (MDB) junto ao partido como fator determinante na decisão de ficar ou migrar da sigla rumo ao PL. Junto ao projeto de reeleição do atual senador Wellington Fagundes em 2022, a parlamentar ainda não se definiu. Para Adonias, a questão é “natural”.

“O sogro dela [Janaina Riva] é pré-candidato. Obviamente, qualquer apoio por parte da deputada seria natural”, diz Adonias. Em seguida, completa: “Eu mesmo vou apoiar o Wellington [Fagundes]. Rondonópolis só tem um senador e não pode corre o risco de ficar sem nenhum. Isso seria muito ruim para a nossa cidade”.

O apoio de Adonias ao projeto pode ou não ser o do MDB. A sigla ainda está dividida quanto aos nomes que apoiará ao Senado e Governo nestas eleições. Ao Palácio Paiaguás, há, inclusive, a possibilidade de uma candidatura própria. No radar estão os nomes do atual prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, além da própria Janaina Riva, a quem o cacique e líder do MDB em Mato Grosso, deputado federal Carlos Bezerra, não dá como perdido.

Adonias também não. “O MDB está acima de qualquer vaidade. Independente dos apoios, vamos juntos trabalhar para os nomes a deputados estaduais e federais. O deputado Carlos Bezerra é nosso presidente e a deputada Janaína é nossa vice. Sou Janaina independentemente de onde ela estiver, mas creio que ela vai continuar no MDB”, disse.