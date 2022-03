Aeronave utilizada para transporte de drogas é apreendida e piloto é preso em ação integrada

Policiais militares realizaram a apreensão de uma aeronave utilizada para o transporte ilícito de entorpecentes e prenderam um homem, de 27 anos, por associação para tráfico de drogas, neste sábado (19.03), em Ribeirão Cascalheira. O flagrante foi realizado após troca de informações entre a PM, Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e Polícia Federal.

Conforme o boletim de ocorrência, a PM por meio do 13º Comando Regional, recebeu informações do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e Polícia Federal, sobre uma aeronave vinda da Bolívia, que estaria transportando entorpecentes e teria realizado um pouso em uma propriedade rural da região.

Em diligências, a equipe da Força Tática da PM localizou a aeronave modelo Baron em uma pista de pouso dentro de uma fazenda. No local, os policiais realizaram buscas pela sede da propriedade rural, que aparentava estar abandonada, onde foi encontrado um suspeito.

Em depoimento, inicialmente o homem se apresentou como pescador, mas apresentou diversas contradições em sua fala, até confessar que seria o piloto da aeronave. O suspeito informou aos policiais que havia sido contratado para transportar entorpecentes vindos da Bolívia e que ao pousar a aeronave, outros dois suspeitos teriam descarregado as drogas e tomado rumo ignorado. Ainda em buscas pelo local, a equipe policial encontrou mais de 150 munições, sendo a maioria de calibre 22, que foram apreendidas.

Diante da situação de flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia para registro da ocorrência. A aeronave foi encaminhada para o Aeroporto Municipal de Água Boa, onde serão tomadas providências cabíveis. As equipes policiais seguem em diligências em busca dos outros suspeitos envolvidos no crime.

