Aliados aconselharam Zé do Pátio a não se afastar da Prefeitura

Ainda do lançamento oficial do Comitê “pró Lula” em Rondonópolis, interlocutores do prefeito José Carlos do Pátio teriam, segundo o repassado à coluna, aconselhado o gestor a desistir da ideia de se afastar do Poder Executivo Municipal para se dedicar à costura política e articulação do palanque do petista no Estado. O que circula nos bastidores é que parte dos aliados considera que esta não seria uma boa ideia.

Nesta semana, acompanhados da atual deputada federal Rosa Neide (PT), o prefeito e o seu chamado “trio parada dura” -formado pelos pré-candidatos a deputado federal Neuma de Morais e Paulo José, além do atual presidente da Câmara e pré-candidato a ALMT Roni Magnani- se reuniram na sede do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Rondonópolis e Região Sul de Mato Grosso para confirmar o comitê pró Lula 2022.

No evento, o próprio Pátio citou a intenção de pedir o afastamento da Prefeitura e dedicar tempo exclusivo à campanha esquerdista. A exemplo, na capital Cuiabá, o atual prefeito Emanuel Pinheiro adotou a mesma estratégia e abriu mão, por 14 dias, da gestão municipal. Esteve, inclusive, em Rondonópolis.

Da posição política de Zé do Pátio hoje e sempre, não há nada de novo quanto da proximidade com a pauta ideológica. Agrada e desagrada como todo idealista que, de fato, se posiciona. Para alguns de seus aliados, porém, o preço do palanque lulista neste ano pode custar caro não somente a ele, mas ao grupo, dada a polarização mais acentuada em 2022 que em 2018, especialmente em Rondonópolis. Por isso esperam, ainda conforme o repassado, que o prefeito se mantenha no cargo, atuando mais indiretamente no processo eleitoral.

Nas próximas eleições municipais, Pátio, eleito em 2016 e reeleito em 2020, está fora da disputa como candidato a prefeito, mas certamente indicará o sucessor. Já tem aliado de olho na vaga.