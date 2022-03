Alunos das novas turmas de técnicos comunitários de saúde de MT recebem material didático

Alunos das novas turmas do curso gratuito de formação profissional Técnico em Agente Comunitário de Saúde (TACS) de Mato Grosso, com ênfase em Endemias, já estão recebendo o material didático completo nas cidades polos.

O material é composto pelas apostilas impressas de todos os módulos do curso, mais um kit com ecobag, caneta e bottom personalizado. Eles podem ser retirados pelos estudantes nas unidades de apoio do curso, nas cidades polos de Água Boa, Barra do Garças, Cuiabá, Juara, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.

Nesta segunda edição do curso, promovido gratuitamente pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), cerca de 1500 agentes comunitários de saúde, de combate às endemias e de vigilância ambiental, têm a oportunidade de se capacitar e oferecer melhor atendimento à população.

Além disso, a formação, que é reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), promove a valorização profissional, com a possibilidade de ganhos salariais reais da categoria, dentre outros benefícios.

Para a agente comunitária de saúde, Lucineide Barbosa da Silva Sousa, estudante do curso no polo de Cuiabá, a capacitação veio para apoiar a categoria e ampliar os conhecimentos na área da saúde básica.

“Acredito que assim como eu, muitos agentes não tinham ou não possuíam metade do conhecimento que o curso está nos oferecendo. A capacitação também possibilita que as pessoas nos vejam com outros olhos, pois tem uma grade de conteúdo muito completa que nos ajuda a enfrentar os problemas do dia a dia da comunidade”, reforça Lucineide.

Os estudantes do curso, no formato de Ensino à Distância (on-line), têm direito a material didático digital e impresso, apoio pedagógico com tutores on-line e presencial, além de atividades práticas.

“O material didático tornou o curso ainda melhor, principalmente para quem sente dificuldade em acompanhar as aulas on-line. É muito bom assistir as aulas com o material em mãos”, finalizou a estudante.

Sobre o curso TACS-MT



O curso gratuito de formação profissional Técnico em Agente Comunitário de Saúde (TACS) é oferecido pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por meio da Escola do Legislativo, com a execução do Instituto Brasil Adentro (IBA), e apoio do Governo do Estado.

Prefeituras e Secretarias de Saúde também apoiam a iniciativa. Ao final do curso, previsto para novembro, os alunos serão diplomados em cerimônia de formatura e passam a ser técnicos. O curso é reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Mais informações pelo site: www.tacsmt.com.br.