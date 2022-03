“Amigo da família” é preso por estuprar menina de nove anos

Um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na quarta-feira (31), em ação da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos de Defesa da Criança e do Adolescente (Deddica).

O suspeito era considerado foragido da Justiça de 2017 e estava com a ordem de prisão decretada pela Décima Quarta Vara Criminal de Cuiabá. Segundo as informações, o suspeito aproveitou o fato de ser amigo da família para praticar os abusos contra a vítima de apenas nove anos.

Com informações sobre o paradeiro do foragido, a equipe da Deddica saiu em diligências, conseguindo realizar a prisão do suspeito, que foi localizado em sítio em uma região de chácaras, no caminho para Rondonópolis.

O suspeito foi conduzido à Deddica para as providências cabíveis e posteriormente colocado à disposição da Justiça.