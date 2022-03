Anitta chega ao Top 1 do Spotify Global com ‘Envolver’ e agita web

Com forte apoio nacional, Anitta atingiu nesta sexta-feira (25) a primeira posição do Spotify Global com a música Envolver. A artista brasileira superou nomes como Justin Bieber, Glass Animals — que passou três semanas no topo da lista —, Camila Cabello e Imagine Dragons.

“A rainha está onde ela pertence”, disse a plataforma de streaming em um post no Twitter.

A rainha right where she belongs 👑 @Anitta is on the cover of #TodaysTopHits pic.twitter.com/kUOqdVjTVf — Spotify (@Spotify) March 25, 2022

Anitta é a primeira artista brasileira a atingir essa posição na história do Spotify. O sucesso de Envolver veio após a música viralizar com coreografias no TikTok, especialmente em países latinos.

O nome da cantora amanheceu entre um dos assuntos mais comentados no Twitter ao lado da hashtag #ElaVenceu, por conta da comoção dos fãs com a conquista dela.

ouvi tanto envolver ontem kkkkk a dona no #1 global simmmm 🇧🇷❤️‍🔥 @Anitta — audrisele (@dracadris) March 25, 2022