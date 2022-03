Anitta diz que já pode se aposentar após sucesso global de ‘Envolver’

Anitta alcançou o quinto lugar das músicas mais ouvidas da parada global do Spotify, com Envolver. O hit já se tornou o maior sucesso da brasileira em carreira internacional. Anitta mesmo ficou sem acreditar na conquista e brincou dizendo que já pode se aposentar.

“Se eu quiser me aposentar agora, eu me aposento. E, por que? Porque eu já fiz o que podia e o que não podia, gente. Se eu quiser dormir agora e me aposentar, eu posso”, declarou em vídeo postado nos stories do Instagram nesta terça-feira (22).

“Calma, eu disse se eu quiser, não disse que eu vou. Eu disse que eu poderia, porque já nem tem mais o que fazer, tudo já foi feito. Mas, agora, não. Ainda tenho álbum, calma”, completou, tranquilizando os fãs.

Com o sucesso de Envolver, Anitta ultrapassou hits de grandes artistas como Adele, Lil Nas X, Jack Harlow, Justin Bieber e Ed Sheeran. Além disso, esta é a primeira vez que uma música de um artista brasileiro entrar no Top 10 da parada global da plataforma de streaming.