Ao lado da comunidade, Adonias cobra readequação do projeto da avenida Poguba

O vereador Adonias Fernandes intermediou uma reunião na segunda-feira (21) entre a Comissão de Moradores dos Bairros Villa Toscana Residencial, Bela Vista, Vila Goulart, Portal das Águas, Bosque 1 e 2 com o secretário Municipal de Transporte e Trânsito, Lindomar Alves, e o secretário Municipal de Infraestrutura, Vinicius Amoroso para discutir sobre a finalização da obra da avenida Poguba, em Rondonópolis.

De acordo com o vereador a obra tem uma ‘sobra’ de recurso de quase R$ 1 milhão. “Nos reunimos porque queremos discutir juntos com a comunidade o que fazer com essa sobra”, disse.

No encontro ficou definido que o município vai apresentar três projetos de rotatórias e assim que eles ficarem prontos será agendada uma nova reunião para que seja discutido com a comissão. Adonias explicou que a Prefeitura tem prazo para fazer a reprogramação do recurso na Caixa Econômica Federal até dia 15 de março, para que a agência possa autorizar o município a realizar a obra.

“A Poguba é uma via de acesso importante e rápida, além do Parque Municipal que está sendo construído e que também precisa ter acesso, por isso é preciso essa readequação no projeto”, afirmou.