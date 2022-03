Aparelho de som é apreendido e mulher presa por perturbação de sossego

Uma mulher foi presa e um aparelho de som apreendido pela Polícia Militar (PM) em um estabelecimento comercial, na noite desta terça-feira (15), no Distrito de Ouro Branco do Sul, em Itiquira (MT). Ela deve responder por perturbação do sossego alheio.

A equipe policial foi solicitada a comparecer no local onde o denunciante reclamava do alto volume do som e da baderna no endereço.

Ao chegar no local, a guarnição constatou os fatos e foi solicitado para a responsável que apresentasse o alvará, no qual consta autorização para funcionamento até às 22h.

Conforme informações, a PM já esteve no local em outras ocorrências por reclamações de perturbação do sossego alheio.

Diante dos fatos foi feito o recolhimento da aparelhagem de som e a responsável foi conduzida para a Delegacia de Itiquira para providências que o caso requer.

Vale ressaltar que há denúncias formalizadas junto ao Ministério Público referente a conduta do referido estabelecimento.