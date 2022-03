Após as férias em família, tire férias com o seu amor

As férias são a oportunidade perfeita para reunir toda a família e desfrutar de um tempo de qualidade em conjunto. Contudo, mesmo em momentos como estes, ainda é difícil para os casais encontrar uma brecha para um momento realmente a sós. Geralmente, nas férias em família, a privacidade dos pais é sacrificada em prol de uma maior atenção às crianças.

A intimidade do casal, porém, é algo que não deve ser subestimado. É comprovado que férias a dois tendem a contribuir para a longevidade e saúde do relacionamento, além de ajudar na diminuição dos níveis de cortisol (hormônio do estresse), o que colabora para uma melhora na vida sexual e aumento na sensação de felicidade.

Com isto em mente, após as férias com as crianças, é uma boa ideia usar da deixa para um passeio exclusivo aos dois. Para conseguir colocar isso em prática, aqui vão algumas dicas:

1. Tenha uma data programada exclusivamente para isso;

2. Escolha um local de fácil acesso e que agrade o casal;

3. Conte com sua ‘rede de apoio’ para te ajudar durante a viagem;

4. Quando estiver no local, desconecte-se de tudo e aproveite!

Hiu Hotel

Localizado no Litoral Norte de São Paulo, o Hiu Hotel tem um conceito voltado exclusivamente a casais, ideal para este tipo de retiro. A 150 metros da praia de Juquehy, o Hiu disponibiliza apenas 17 suítes de até 74m², corroborando com o ar exclusivo e luxuoso do hotel. Além disso, o hotel oferece serviço de praia, restaurantes e passeios noturnos.