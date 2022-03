Após indicação de Adonias, secretário autoriza elaboração de projeto para construção de ponte

O vereador Adonias Fernandes (MDB) esteve reunido nesta quinta-feira (17) com o secretário Municipal de Infraestrutura, Vinicius Amoroso, para tratar sobre a construção de uma ponte sobre o Córrego Arareau, na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, ligando o bairro Vila Aurora ao Centro, em Rondonópolis.

A conversa teve um desfecho positivo e o secretário autorizou a elaboração do projeto da obra.

“Eu havia feito uma indicação ao prefeito José Carlos do Pátio e a Secretaria de Infraestrutura para que fosse elaborado um estudo de viabilidade para a construção da ponte e agora o secretário assinou a ordem de serviço para a elaboração do projeto, estamos evoluindo”, afirmou Adonias.

A construção de uma ponte nesta via seria uma alternativa importante para desafogar o fluxo de veículos que trafegam no sentido Vila Aurora/Centro, reduzindo assim o fluxo nas demais ruas que atualmente sofrem com congestionamentos em horários de pico.

Apesar da cobrança ter vindo à tona há alguns dias, a construção de uma ponte no local é uma reivindicação antiga da população, que cobra alternativas, com obras de mobilidade urbana, para desafogar o trânsito devido ao crescimento da cidade nos últimos anos.