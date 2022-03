Após relação, rapaz tira foto de mulher nua e espalha para amigos em MT

Policiais civis da Delegacia de Lucas do Rio Verde cumpriram na quarta-feira (30) um mandado de busca contra um rapaz de 22 anos investigado por exposição de imagem íntima de uma vítima.

A equipe do Núcleo de Atendimento à Criança, Adolescente, Idoso e Mulher apurou que a vítima teve um envolvimento com o suspeito e após um ato sexual, ele aproveitou que a mulher estava dormindo e tirou uma foto e a compartilhou com amigos.

A vítima compareceu à Delegacia da Polícia Civil acompanhada da sua advogada e foi ouvida. Após coletar informações durante a investigação, o delegado representou Marcello Henrique Maidame representou pela pela busca e apreensão do aparelho celular do suspeito.

O mandado de busca foi cumprido na residência do suspeito. Ele foi interrogado na delegacia ainda na quarta-feira e indiciado pelo crime de expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia.