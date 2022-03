Após reunião, Comitê revê medidas e ‘toque de recolher’ é estendido para às 3 horas em Rondonópolis

Após uma reunião entre os membros do Comitê Gestor de Crise, a secretária de Saúde de Rondonópolis, Izalba Albuquerque, anunciou há pouco que haverá mudanças nas medidas de combate à Covid-19 e um novo decreto deverá ser publicado. Entre as principais alterações, está o horário de funcionamento do comércio local, o chamado ‘toque de recolher’, que passa das 23h59 para 3h.

Além disso, segundo a secretária, está liberada a venda de bebida alcoólica no Estádio Municipal Engenheiro Luthero Lopes. Vale ressaltar que nesta quinta-feira (3), o União de Rondonópolis enfrenta o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Já no domingo tem jogo pelo Campeonato Mato-grossense.

Também ficou definida a permissão de shows, desde que o público seja de 50% da capacidade do local onde ocorrerá o evento. Outra exigência é alvará, deverá ser emitido 30 dias antes da realização do show.

Um novo decreto, com as medidas aprovadas pelo Comitê, ainda será elaborado e publicado pelo Executivo.