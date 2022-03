Aprenda a fazer uma receita fácil de abacaxi com creme belga

Essa receita de abacaxi com creme belga é uma maravilha, faço sempre aqui em casa e todo mundo ama, fica perfeito, vocês precisam fazer na casa de vocês também, tenho certeza de que irão adorar, peguei a receita para compartilhar com vocês, depois me digam o que acharam nos comentários, confiram a seguir.

Ingredientes:

1 lata de abacaxi escorrida ou 1 abacaxi natural sem o talo e picado.

CREME:

1 lata de leite condensado

2 gemas

1/2 xícara de leite

MERENGUE:

4 claras

12 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo: Abacaxi com Creme Belga

Primeiramente, separe os ingredientes do sua receita de Abacaxi com Creme Belga.

Em seguida, coloque no fogo as gemas peneiradas junto com o leite e o leite condensado, mexa no fogo baixo e espere engrossar. Reserve.

Assim, bata imediatamente na batedeira, até que encorpe e vire o merengue.

Em seguida, pegue um refratário untado e monte com uma camada de abacaxi, uma com creme belga e outra com merengue.

Por fim, leve ao forno bem quente, durante 5 minutos, apenas para dourar o merengue.

Assim, você pode servir quente ou colocar na geladeira para servir frio.

Então, sua receita de Abacaxi com Creme Belga está pronta para servir, aproveite essa delícia hoje mesmo.