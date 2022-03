Aprovados em Processo Seletivo da Sema devem apresentar documentos nos dias 8 e 9

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) convoca candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado para entregar a documentação para assumir o cargo, de acordo com edital publicado no dia 24 de fevereiro no Diário Oficial. A entrega será realizada nos dias 8 e 9 de março, na Coordenadoria de Gestão de Pessoas, na sede da Sema, em Cuiabá (MT).

Após a entrega dos documentos e assinatura do contrato, os aprovados entram em exercício no dia 10 de março. Os novos servidores serão recebidos pela Gestão e assistirão apresentações para conhecer melhor os serviços oferecidos pela Secretaria.

Os setores que se apresentarão serão: Gestão de Pessoas; Comissão de Ética; Tecnologia de Informação; A3P; Mudanças Climáticas e Biodiversidade; Recursos Hídricos; Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços.

Confira os documentos necessários:

– Certidão negativa da Justiça Federal da 1ª Região Civil e Criminal (validade 30 dias).

– Certidões negativas da Justiça Estadual ou Distrital Civil e Criminal – 1º e 2º graus (validade 30 dias).

– Certidão negativa do Banco Central do Brasil (validade 30 dias).

– Certidão negativa do Tribunal de Contas da União (validade 30 dias).

– Certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado (validade 30 dias).

– Certidão negativa do Conselho Nacional de Justiça (improbidade administrativa – validade 30 dias);

– Certidão negativa da Justiça Militar Federal (somente homens – validade 30 dias).

– Certidão negativa do TRE/TSE (validade 30 dias).

– Cópia legível (apresentar original para conferência):

a) RG.

b) CPF.

c) Título de eleitor.

d) Carteira de reservista (sexo masculino).

e) Comprovante de endereço (atualizado).

f) Comprovante de escolaridade; Carteira de trabalho e data do 1º emprego.

g) PIS/PASEP (se houver).

– Documento ou cópia onde conste a agência e conta corrente no Banco do Brasil (caso não tenha, no ato da contratação será emitido um encaminhamento para abertura da conta).

– Declaração de imposto de renda ou preenchimento da declaração de bens e valores.

– 01 foto (tamanho 3×4).

– Exame médico admissional, expedido por médico credenciado pela Medicina do Trabalho, não superior a 30 (trinta) dias.

– Atestado de sanidade mental, expedido por médico psiquiatra, não superior a 30 (trinta) dias.

– Currículo e endereço de e-mail válido.