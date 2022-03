Assistência Social capacita primeiras turmas de assistente administrativo e logística em Jaciara

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania em parceria com o Governo de Mato Grosso e o Serviço de Aprendizagem Nacional Comercial de Mato Grosso (Senac-MT), realiza a qualificação das primeiras turmas de alunos dos cursos de assistente administrativo e logística no município.

São 40 vagas às capacitações, tendo 20 participantes para cada turma.

Os cursos fazem parte das ações do Programa de Capacitação Profissional e Frentes de Trabalho “Ser Jaciarense”, criado em 2021.

Os alunos recebem uma bolsa (kit) com uniforme, apostila, lápis, borracha, caneta e máscaras descartáveis, sendo materiais adquiridos pelo convênio entre a Prefeitura de Jaciara e o Governo Estadual.

Os cursos de assistente administrativo e logística são ministrados pela contadora Solange Bahri no período noturno, das 18 às 21 horas, na Secretaria de Assistência e Cidadania, situada no Centro de Jaciara.

“É uma satisfação estarmos juntos ensinado esses jovens jaciarenses aos cursos. É uma oportunidade de ceder conhecimento à população. Pois, realmente, a Prefeitura e o Senac está incentivando para a educação, que algo que ninguém toma de você”, disse a orientadora da instituição.

Para a secretária de Assistência Social e Cidadania, Sophia Russi, o governo municipal vem firmando parcerias e investindo na qualificação da população, a fim de gerar empregabilidade no comércio local.

“Estamos investindo muito em conhecimento para os nossos cidadãos. A nossa expectativa é para que esses alunos recebam as certificações e possam ingressar ao mercado de trabalho, principalmente para atuar no comércio local”, destacou a secretária, durante a entrega dos kits aos participantes do programa Ser Jaciarense, aproveitando para falar que este ano anunciará outras novidades da pasta, que contribuirá para a capacitação do público jaciarense.

“Estou gostando muito. Acredito que teremos mais oportunidade de emprego, após terminar esses cursos oferecidos pelo programa Ser Jaciarense”, comentou a aluna Mireli Silva, matriculada no curso de assistente administrativo.

CONTATO – Mais informações sobre os cursos do programa Ser Jaciarense, podem ser obtidos na sede da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, ou pelo telefone (66) 3461-5786 (com a assistente social Gislene Cardozo).