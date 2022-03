Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso participa da 4ª maior feira do Brasil

“Hoje o produtor mato-grossense anda par e passo com as novas tecnologias do resto do mundo e a agricultura é um dos únicos setores que acompanha essa evolução”, disse o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT), Fernando Cadore, em seu discurso durante a abertura do Show Safra, nesta terça-feira (22.03), em Lucas do Rio Verde. Considerado o maior evento de difusão tecnológica de Mato Grosso e o quarto maior do Brasil, produtores rurais associados participaram ativamente da feira com visita ao estande da entidade.

O evento é realizado anualmente pela Fundação Rio Verde, e durante três dias deve receber mais de 15 mil pessoas. “Nós temos 4 grandes feiras no Estado e as empresas têm investido muito, e esses eventos são grandes oportunidades que o produtor tem para buscar inovações e diminuir os custos de produção. A entidade traz um estande para servir de casa do homem do campo, para que ele se sinta seguro em suas negociações e também conhecer um pouco mais sobre nossa entidade”, declarou Cadore.

Com temas relacionados ao agronegócio e discussões socioeconômicas pertinentes à atividade agropecuária, a feira reúne em um só evento as culturas da safra, feira de máquinas, equipamentos, produtos e serviços, contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o governador do Estado, Mauro Mendes.

Durante a programação da feira, o gerente de Pesquisas do Grupo Associado de Pesquisa do Sudoeste Goiano (Gapes), Túlio Gonçalo, em palestra com os produtores rurais, trouxe um tema que tem tirado o sono dos agricultores, que é o enfezamento da cigarrinha-do-milho. Ele apresentou as experiências no manejo da praga e explicou algumas práticas que podem ser aplicadas no combate à doença.

“Precisamos atentar aos diversos sintomas para confirmar a doença, existe muita confusão na identificação. O manejo do enfezamento é através principalmente do vetor (cigarrinha-do- milho). O monitoramento deve ser feito em no mínimo 30 plantas por amostra e pela manhã se for possível. O vetor não se multiplica em outros hospedeiros, mas pode utilizá-los como ponte. Aparentemente os sintomas são mais percebidos nas bordaduras, talvez por uma interação entre fertilidade e feitos da doença. E o mais importante a constância nas aplicações do que o produto utilizado, existem diversas boas opções no mercado”, declarou o pesquisador.

O diretor executivo da Aprosoja-MT, Wellington Andrade, também palestrou no evento. Ele apresentou os projetos e programas da entidade. “Mostramos aos produtores rurais que eles podem contar com a instituição em todos os nossos projetos e que a sede em Cuiabá está à disposição para quaisquer dúvidas e sugestões”, afirmou.

O Show Safra segue até o dia 25 de março.