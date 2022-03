Atendimento para síndromes gripais volta a ser somente no Hospital de Retaguarda

A partir desta segunda-feira (07), o atendimento para pacientes com sintomas de síndromes gripais passa a ser feito somente no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz, o Hospital de Retaguarda. Com a redução significativa dos casos positivados de covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde definiu retomar os atendimentos regulares nos postos de saúde.

A coordenadora do departamento de Atenção à Saúde do município, explicou que inicialmente foi preciso abrir as unidades Sentinela para atender a grande demanda de pessoas que estavam com sintomas e testaram positivo para covid-19 e principalmente separar esse dos demais fluxos. Por conta disso, os atendimentos diversos, como sintomas de outras enfermidades, foram deslocados para outras unidades.

Como atualmente diminuíram muito os casos positivos e também a baixa das internações e leitos de enfermaria e Unidades de Terapia Intensiva (UTI) foi possível voltar ao normal os atendimentos nos postos de saúde. Sendo assim, os pacientes que apresentarem sintomas gripais devem recorrer ao Hospital de Retaguarda que está atendendo 24 horas por dia e será o único a fazer o teste da covid.

Todas as unidades que antes atendiam como Sentinela e no terceiro turno, inclusive a Policlínica da Vila Itamaraty essa semana estão voltando a atender outros casos normalmente.