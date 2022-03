Aulas das oficinas de arte e cultura retornam na próxima segunda

O período de aulas do projeto Arte e Educação na Comunidade da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) iniciará na segunda-feira (14) no Centro Cultural José Sobrinho, Escola de Música da Vila Operária anexa à Obra Kolping, Parque Escondidinho, Vila Olímpica e Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU).

Ainda há algumas vagas em diversos cursos, entre eles flauta, violão, violino, viola, bateria, piano, canto, capoeira, danças urbanas, ballet clássico, ballet baby, teatro, desenho, pintura e artesanatos em geral distribuídos em cinco polos para atender de forma gratuita crianças maiores de três anos até pessoas na melhor idade.

Os interessados devem procurar a unidade mais próxima da sua residência com documentos pessoais, número do Número de Inscrição Social (NIS), comprovante de residência e uma foto 3×4. Em caso de menores de idade é preciso apresentar cópias da certidão de nascimento da criança e do atestado de matrícula escolar – para os maiores de quatro anos, e também cópia do RG e CPF do responsável.

A Obra Kolping está localizada na avenida Emanuel Pinheiro 2723, na Vila Operária, o telefone para contato é (66) 3426-2311 e está recebendo matrícula das 8 às 11 horas. O CEU fica no Residencial Margarida, atrás da Escola Daniel Paulista tendo como telefone o número (66) 98419-9465 e horário de atendimento das 7h às 17 horas, sem interrupção para almoço.

O Centro Cultural José Sobrinho, a Vila Olímpica e o Parque do Escondidinho estão abertos das 8h às 11 horas e das 13h às 17 horas. O primeiro fica localizado na Rua Barão do Rio Branco, 2650, Jardim Santa Luzia e o número para contato é (66) 3411-5050. Para informação da Vila Olímpica ligar no (66) 3411-5131 ou 98438-0804 ou ainda ir pessoalmente na Rua Sueli Maria da Silva, 224, no Cidade Salmen. O parque fica na Rua A 19, no Loteamento Pedra 90.