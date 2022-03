Autor de dois gols no Morumbi, Calleri faz alerta: ‘Nada definido’

Em um Morumbi lotado, o São Paulo venceu o Palmeiras por 3 a 1 na partida de ida da final do Paulistão 2022 e vai com a vantagem para o Allianz Parque no próximo domingo (3).

Com mais de 60 mil torcedores presentes, Calleri foi o nome da partida, com dois gols marcados. Pablo Maia ampliou para o Tricolor, e Raphael Veiga descontou para o Verdão.

“Sou grato por todas as pessoas que vieram, sei o esforço que fazem para estar aqui. Estou um pouco triste porque a bola desviou em mim no gol [do Palmeiras]. Mas, temos uma boa vantagem, sabemos que o jogo de domingo é vida ou morte. Vamos com uma boa diferença, mas não há nada definido”, explicou Calleri após o apito final.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni pode empatar ou até mesmo ser derrotado por um gol no Allianz Parque que seguirá com o título de campeão estadual. Uma derrota por dois gols leva a partida para os pênaltis.

O Tricolor Paulista se reapresenta nesta quinta-feira (31), no CT da Barra Funda, visando à partida do retorno contra o Palmeiras. O duelo da grande final está marcado para as 16h do próximo domingo (3), na casa do rival. O jogo terá transmissão da Record TV, do R7.