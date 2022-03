‘Barbie humana’ australiana revela ter gasto mais de R$ 1 milhão em cirurgias

Tara Jayne McConachy, de 33 anos de idade, autonomeada “Barbie humana” australiana, tem feito sucesso nas redes sociais por compartilhar cliques de seu novo visual. A modelo revelou ter gasto mais 200 mil dólares, ou seja, mais de R$ 1 milhão em cirurgias plásticas para chegar ao visual que tem hoje.

A influenciadora ganhou fama no ano passado após aparecer reality sobre erros das cirurgias plásticas Botched, do canal E!.

Atualmente, Tara conta com 149 mil seguidores no Instagram, onde costuma compartilhar detalhes de sua rotina e também de seus procedimentos. Ela já passou por cinco operações de aumento de mama, seis plásticas no nariz e incontáveis aplicações de botox e preenchimentos nos lábios.