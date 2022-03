Bares dos Estados Unidos boicotam a vodca produzida na Rússia

A invasão da Ucrânia pelos russos vem gerando todo o tipo de reação negativa para o país administrado por Vladimir Putin, e nem a vodca escapou. A tradicional bebida, que é produzida em larga escala no território russo, sofre atualmente um forte boicote de bares e restaurantes nos Estados Unidos.

Governadores de alguns estados norte-americanos já determinaram que lojas parem de vender a bebida que é importada da Rússia em solidariedade ao povo ucraniano.

Com isso, a vodca feita no país de Vladimir Putin está banida nos estados de Utah, New Hampshire, Ohio e Pennsylvania. Spencer Cox, governador de Utah escreveu no Twitter: “Faremos nossa parte para enfrentar os invasores russos e ficar ao lado das nosssa irmãs e irmãos ucranianos. Todos os produtos feitos na Rússia serão imediatamente removidos das lojas de bebidas do estado. Também revisaremos todas as aquisições estatais para quaisquer produtos russos”.

Em entrevista à agência France Press, Ronnie Heckman, dono de um restaurante no estado de Maryland disse que “é uma maneira de conscientizar as pessoas sobre o que está acontece neste momento”.

Ainda segundo a agência, alguns bares até mudaram o nome da bebida. Em vez de usar o apelido de “Moscow mule” (mula de Moscou, por causa do “coice”), o drink agora está sendo chamado de “Kiev mule”.