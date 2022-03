Bebê de 10 meses é encontrado sozinho dentro de veículo trancado

Um bebê de 10 meses foi encontrado trancado dentro de um veículo, nesta segunda-feira (21), no município de Ipiranga do Norte-MT.

Conforme informações da assessoria da Polícia Militar, o carro estava na rua em frente a uma residência, populares notaram que o bebê estava sozinho e trancado, então acionou a guarnição.

De imediato, uma viatura se deslocou ao local, procuraram pelo único chaveiro que há na cidade, porém, ele não foi encontrado.

Os militares então, conseguiram ferramentas, como arame, no qual foi possível fazer a retirada da chave do contato, através de uma passagem contida no vidro do carro.

O menino estava na cadeirinha no banco da frente e foi resgatado sem lesões.

A mãe da criança informou que acabou esquecendo a chave no contato do carro, momento que tinha estacionado o veículo em frente a sua residência e a criança acabou trancando o automóvel e ficando presa.

Não foi informado, por qual motivo o bebê estava sozinho dentro do carro.