Biblioteca estadual Estevão de Mendonça completa 110 anos de fundação

Criada por meio do Decreto 307 de 26 de março de 1912, a Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça completa 110 anos de fundação em 2022. A maior e mais antiga biblioteca pública de Mato Grosso teve sua história celebrada em evento que reuniu autoridades, representantes da cadeia produtiva do livro, parceiros, servidores e comunidade na noite desta sexta-feira (25).

“Em nome do secretário Beto e do governador Mauro Mendes parabenizo a equipe da Biblioteca por manter esse espaço vivo, atuante e bem cuidado. Comemorar 110 anos é uma marca que temos que celebrar e tenho muito orgulho de dividir com vocês esse momento de comemoração. Vamos juntos encontrar caminhos para que a Biblioteca Estadual brilhe cada vez mais e continue viva transformando a vida das pessoas através da educação, da informação e da cultura”, celebrou o secretário adjunto de Cultura da Secel, Jan Moura.

A Biblioteca é uma das unidades administrativas da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) e conta com uma equipe de profissionais das áreas da biblioteconomia, pedagogia e educação, além de técnicos e estagiários.

Para a presidente da Academia Mato-Grossense de Letras, Sueli Batista, o equipamento cultural representa um local de grande importante para a educação e o futuro da sociedade no Estado.

“Aqui não é só um espaço que guarda livros, é um local de conhecimento. Por isso, parabenizo todos os profissionais que tornam esse espaço um corpo vivo de informação. E desejo que a Biblioteca tenha sempre gestores que cuidem e preservem esse espaço tão importante para o futuro”.

A comemoração contou ainda com a presença da neta de Estevão de Mendonça, Adélia Maria Badre Mendonça, e da historiadora Elizabeth Madureira, ambas homenageadas no evento. A instituição também homenageou in memorian a professora e escritora Marília Beatriz de Figueiredo Leite, que foi representada por sua sobrinha Andrea Mello.