Bicicletas são recuperadas e homem é preso por receptação qualificada

Duas bicicletas avaliadas em aproximadamente R$ 5 mil e furtadas em Nova Mutum (MT), foram recuperadas pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.

A ação realizada nesta terça-feira (15), resultou na prisão em flagrante de um homem pelo crime de receptação qualificada.

Conforme os boletins registrados pelas vítimas, um crime ocorreu no dia 07 de março, no pátio de um supermercado situado no Bairro Beija Flor. O segundo furto aconteceu no dia seguinte, 08 de março, na área de um condomínio residencial no Bairro Alto da Colina.

Durante diligências para apurar as ocorrências, os policiais civis identificaram através das câmeras de monitoramento, que ambos os furtos foram praticados pelo mesmo suspeito, o qual é conhecido pela polícia.

Com base nos indícios a equipe conseguiu localizar o investigado. Ao ser abordado, ele assumiu a autoria dos crimes, bem como contou que as duas bicicletas estavam em uma bicicletaria para serem revendidas.

Ato contínuo os investigadores foram até o estabelecimento comercial, onde encontraram os dois objetos subtraídos. O proprietário da loja foi detido e encaminhado até a Derf de Nova Mutum, interrogado e preso por receptação qualificada.

Por não estar em situação de flagrante, o autor dos dois furtos responderá o inquérito instaurado pela Polícia Civil, por enquanto em liberdade. Já as duas bicicletas foram restituídas às vítimas.