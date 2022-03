Bolsonaro recebe alta médica após passar a noite internado

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta nesta terça-feira (29) após ter dado entrada no HFA (Hospital das Forças Armadas) na noite desta segunda (28). O chefe do Executivo foi internado depois de se sentir indisposto no Palácio do Planalto. Ontem, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, afirmou que o marido “está bem” e foi ao hospital para realizar um exame. Aliados do presidente, no entanto, disseram que ele foi internado em razão de um refluxo.

Bolsonaro deixou a unidade de saúde por volta das 6h30 e deve cumprir a agenda do dia normalmente, segundo apurou a Record TV. Às 9h o presidente deve embarcar de Brasília para Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, onde participa de cerimônia de entrega de títulos de propriedades rurais a assentados da região.

Inicialmente, Bolsonaro foi atendido por médicos da equipe presidencial; em seguida, foi levado ao hospital para realizar exames. Em janeiro deste ano, o presidente foi internado em razão da suspeita de obstrução intestinal, em consequência da facada que levou durante a campanha eleitoral de 2018.

Bolsonaro já passou por seis cirurgias em decorrência da facada. Foram quatro em 2018 e duas em 2019 – para retirada da bolsa de colostomia e para correção de uma hérnia na incisão da cirurgia. A última internação do presidente foi em janeiro de 2022. Ele passava férias em Santa Catarina e precisou ser deslocado para São Paulo em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira).

Na ocasião, houve a suspeita de que precisaria passar por nova cirurgia, mas, após uma semana de internação, a equipe médica decidiu autorizar a alta, sem a intervenção.