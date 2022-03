Bombeiros do Futuro | Inscrições para projeto encerram nesta quinta-feira

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) encerra, nesta quinta-feira (31.03), as inscrições para o preenchimento de 140 vagas do Projeto social Bombeiros do Futuro. As inscrições para os municípios de Cuiabá e Várzea Grande podem ser realizadas online com o preenchimento da ficha cadastral disponível neste link. Os demais serão presenciais, diretamente na unidade militar das cidades de Poconé e Santo Antônio de Leverger.

De acordo com o edital, estão sendo ofertadas (35) vagas para Cuiabá, (35) para Várzea Grande, (35) para Poconé e (35) para Santo Antônio de Leverger. Os candidatos devem ter idade entre 8 a 12 anos. Os responsáveis devem estar atentos para apresentação dos documentos necessários que devem ser informados no preenchimento da ficha e na matrícula. A lista completa pode ser consultada no edital; item (7) – páginas 4 e 5.

O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por sorteio, no dia 04 de abril, às 9h, em cada uma das unidades dos Bombeiros. A lista com o nome dos aprovados será publicada no dia 07 de abril. O edital completo do Projeto Social Bombeiros do Futuro pode ser baixado CLICANDO AQUI.

Sobre o Projeto Social Bombeiros do Futuro

A missão é oferecer para crianças e adolescentes, atividades educativas, com ensinamento focado na base da organização militar: hierarquia e a disciplina, patriotismo e civismo, bem como sua prática no cotidiano das atividades.

Os participantes serão instruídos com um base curricular que totalizam carga horária de 132 horas aulas, divididos em 14 disciplinas; História do bombeiro, Noções de salvamento terrestre e altura, salvamento aquático, primeiros socorros, prevenção e combate a incêndios, educação ambiental, Educação e saúde física, hinos e canções, ética, cidadania e boas maneiras, moral e civismo, Ordem unida, Prevenção e combate ao uso de drogas, Postos e graduações e outros.