Bonito: dicas e passeios para quem vai visitar o destino na ‘melhor idade’

Por conta de sua vocação para o ecoturismo, que já lhe rendeu inclusive o título de melhor destino do Brasil por diversas vezes, Bonito pode ser associado ao turismo radical. Porém, nem só de aventura vive o destino do Mato Grosso do Sul.

Com atrativos disponíveis também para a melhor idade, o destino conta com a oferta de roteiros que envolvam contato com a natureza e contemplação, nos quais é possível realizar não só a flutuação nos rios da região, como também passeios a cachoeiras e grutas que são um verdadeiro convite a desbravar esse paraíso natural.

Pensando nisso, a Acqua Studio de Viagens separou 7 das principais opções de atividades para pessoas 60+ na região. Confira!

Parque das Cachoeiras

Situado a 17 quilômetros de Bonito, o Parque das Cachoeiras oferece trilhas cercadas de árvores, animais e, como já diz o nome, diversas cachoeiras. No espaço, é possível aproveitar várias paradas para banho em cachoeiras e piscinas naturais do Rio Mimoso. Um dos destaques é a Cachoeira da Carretilha, que conta com uma tirolesa improvisada levando o visitante até o rio.

Grutas de São Miguel

As grutas de São Miguel estão localizadas próximas à Gruta do Lago Azul e se diferenciam pelos espeleotemas com formas impressionantes. Ali também é possível encontrar estalactites, estalagmites, travertinos, coralóides e pérolas, assim como animais como morcegos e corujas. O acesso às grutas é feito por meio de uma trilha pênsil com quase 200 metros de extensão que passa por entre as copas das árvores, em meio a mata virgem.

Passeio de Bote

Para quem não dispensa um pouco de adrenalina, vale a pena fazer o passeio de bote do Eco Park Porto da Ilha. A 12 quilômetros de distância de Bonito, no Rio Formoso, a atividade percorre corredeiras e cachoeiras, além de possibilitar a contemplação de toda a natureza ao redor e dos animais silvestres.

Rio do Peixe

Entre Bonito e Bodoquena, as cachoeiras do rio do Peixe estão entre as paisagens mais paradisíacas da região. Ali, além de contemplar e se banhar nas onze quedas d’água da Fazenda Água Viva, é possível observar animais durante as trilhas e cenários únicos que compõem o rico ecossistema local.

Aquário Natural

Situado dentro da Reserva Ecológica Baía Bonita, o atrativo oferece uma das flutuações mais interessantes de Bonito, no rio Baía Bonita, chamando a atenção por sua transparência das águas cristalinas e pela quantidade de peixes. O percurso de flutuação tem cerca de 800m, indo até o encontro com os rios Formoso e Formosinho.

Balneário do Sol

Ideal para descansar, o Balneário do Sol está localizado às margens do Rio Formoso e conta com estrutura para nadar tanto em piscinas, quanto no próprio rio, em meio aos cardumes de peixes. Rodeado de verde e de águas transparentes, é um atrativo perfeito para relaxar em uma tarde de Bonito.

Abismo Anhumas

Com suas águas transparentes e cavernas, o Abismo Anhumas é um dos cartões-postais de Bonito. Ali, os paredões que cercam o abismo, preservando um lago subterrâneo de águas límpidas que guardam um verdadeiro tesouro geológico, não são barreiras mesmo para quem apresenta mobilidade reduzida. Isso porque a atração conta com um rapel elétrico, que desce e sobe o visitante nos 72 metros de paredão, inclusive cadeirantes, em poucos minutos e com total segurança.