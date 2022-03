Botafogo anuncia a contratação do meia Lucas Piazón, ex-Chelsea

O Botafogo acertou mais uma contratação para o Campeonato Brasileiro. Após o desfecho positivo na negociação com Philipe Sampaio, zagueiro do Guingamp (França), o Alvinegro também conseguiu um acordo pelo meia Lucas Piazón, do Braga (Portugal), que chega por empréstimo até o meio de 2023.

Piazón é uma das contratações da “era Textor” e foi um dos pedidos do técnico português Luís Castro para seu trabalho no comando do Glorioso. O meia de 28 anos chega ao Rio de Janeiro com bagagem europeia robusta e a expectativa de finalmente conseguir despontar na carreira.

Isso porque o jogador deixou o futebol brasileiro muito cedo, antes mesmo dos 20 anos, quando foi contratado pelo Chelsea. Nos blues de Londres, o meia foi emprestado diversas vezes e rodou em clubes da Inglaterra, Itália, Alemanha e Espanha, até ser contratado sem custos pelo Braga.

O empréstimo de Lucas Piazón ao Botafogo irá até o meio de 2023, e o clube não pagará nada pela transação. A diretoria alvinegra vai arcar apenas com os salários de maneira integral e, caso queira exercer o direito de compra, terá de desembolsar cerca de 1,8 milhão de euros.