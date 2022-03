Botafogo anuncia contratação do meia Lucas Piazon

O Botafogo anunciou na tarde desta quinta-feira (10) a contratação do meia Lucas Piazon, do Braga (Portugal), que chega por empréstimo até junho de 2023. O jogador foi aprovado nos exames médicos e assinou seu vínculo no Estádio Nilton Santos ao lado do diretor-executivo André Mazzuco.

Piazon retorna ao futebol brasileiro após uma década e terá sua primeira experiência como profissional no país. Tratado como joia nas categorias de base do São Paulo, sendo apelidado até mesmo de “novo Kaká”, o meia foi negociado com o Chelsea (Inglaterra), onde não teve muito espaço, e acumulou passagens por clubes da Europa.

O jogador chega ao Botafogo como um dos primeiros reforços da era Textor e desembarcou no Rio de Janeiro trazendo vasta bagagem europeia. No velho continente, ele atuou no Chelsea (Inglaterra), Málaga (Espanha), Vitesse (Holanda), Eintracht Frankfurt (Alemanha), Reading (Inglaterra), Fulham (Inglaterra), Chievo (Itália), Rio Ave (Portugal) e SC Braga (Portugal), seu último clube.

Além do contrato de empréstimo, o Glorioso terá a opção de compra ao fim do vínculo, que gira na casa dos R$ 10 milhões. Lucas Piazon foi bem avaliado pelo departamento de análise do Alvinegro, além de ter o aval de Luís Castro, técnico português que deve se apresentar ao clube nas próximas semanas.

O ex-jogador do Braga se junta a Philipe Sampaio, anunciado na última quarta-feira, como os primeiros reforços do “novo Botafogo”. A data de apresentação de Lucas Piazon ainda será divulgada pelo clube.