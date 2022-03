BR-163 é interditada para obras no acesso ao Terminal Ferroviário em Rondonópolis

A Concessionária Rota do Oeste informa que, durante esta terça (08) e quarta-feira (09), o fluxo de veículos no km-94 da BR-163, região de Rondonópolis, próximo ao Terminal Ferroviário da Rumo Logística, será totalmente interrompido para a restauração do pavimento do viaduto e rotatória de acesso no local.

As obras são realizadas pela Rota do Oeste e os condutores deverão realizar o retorno em nível na altura do km 84 da BR-163. A Concessionária faz o monitoramento do trânsito no local e alerta aos usuários para que redobrem a atenção ao passarem pelo trecho.

A Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) PRF darão apoio à orientação dos motoristas e à sinalização. A Concessionária disponibilizará ainda um Painel de Mensagem Variável (PMV) móvel com informações sobre a alteração no fluxo de veículos, instalado no km 95 da BR-163, em frente ao Auto Posto Masut. O PMV fixo, localizado no km 212 da BR-364, também exibirá mensagens informando sobre a interdição.

Os usuários da BR-163/MT também podem obter informações sobre as condições de tráfego por meio do 0800 065 0163, da Rota do Oeste, que dispõe de dados atualizados sobre o que ocorre na rodovia 24 horas por dia, sete dias por semana.