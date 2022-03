BR-364 será interditada nesta quarta-feira (16)

A rodovia BR-364 será totalmente bloqueada nesta quarta-feira (16), às 15h, na altura do km 568, região da Serra da Caixa Furada. O fechamento da pista, realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com o apoio da Concessionária Rota do Oeste, atende à solicitação da empresa Britamix para detonação de rocha.

A interdição é necessária para garantir a segurança dos usuários da rodovia, uma vez que a atividade resulta em grande volume de poeira que pode afetar a visibilidade na pista. A paralisação do tráfego ocorrerá até que haja condição adequada de segurança.

Para obter informações atualizadas sobre a situação do tráfego no trecho sob concessão da BR-163/364, os usuários podem entrar em contato via 0800 065 0163, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sempre com dados atualizados sobre tudo o que acontece na rodovia.