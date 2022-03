Brasil é o 3º país que mais consome podcast no mundo

O podcast é o formato de conteúdo que tem ganhado cada vez mais espaço no mercado global. A praticidade de poder ouvir os conteúdos a qualquer hora e qualquer lugar, são vantagens que atraem o público. Não é atoa que os brasileiros têm aderido cada vez mais ao uso do podcast em sua rotina.

Segundo um estudo realizado pela Cupom Válido, com dados da Statista e do IBOPE, o Brasil é, atualmente, o terceiro país que mais consome podcast no mundo, ficando atrás apenas da Suécia e da Irlanda, que ocupam o primeiro e o segundo lugar, respectivamente.

Podcast no mundo

Na América Latina, o México e o Chile também se destacam, registrando entre 30% e 39% de ouvintes. Por outro lado, os países que menos escutam podcasts são: Japão, Taiwan, Malásia e Paquistão – com aproximadamente 5%.

Em relação às plataformas para escutar podcast, o Spotify segue na liderança com 25% da participação de mercado. O Apple Podcasts fica em segunda posição, com 20%. E, por fim, o Google Podcasts fica em terceira colocação, com 16%.

Levando em consideração todos os podcasts a nível mundial, o The Joe Rogan Experience (do apresentador Joe Rogan) fica em primeira posição, seguido pelo Call Her Daddy em segundo colocado, e o Crime Junkie em terceiro.

Os preferidos dos brasileiros

O Horóscopo Hoje, que conta com previsões diárias dos signos, é o podcast mais ouvido do Brasil no último ano. Em segundo lugar, está o podcast Mano a Mano, com convidados entrevistados pelo Mano Brown. Os podcasts: Flow, Primocast e Café da Manhã, ficaram na 3ª, 4ª e 5ª colocação, respectivamente.

Fonte: Statista e IBOPE