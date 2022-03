Brasil goleia o Chile por 4 a 0 no Maracanã e avança rumo à Copa

A seleção brasileira voltou nesta quinta-feira (23) ao seu palco mais tradicional. No Maracanã, no Rio, diante de quase 70 mil pessoas, a equipe goleou o Chile por 4 a 0 com autoridade, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americana. A partida pode ter marcado a despedida do time pentacampeão no país, antes da Copa do Mundo, no Catar.

Os gols da vitória foram marcados por Neymar e Vinícius Júnior, ainda no 1º tempo; e Philippe Coutinho e Richarlison, já na etapa final.

Se a seleção brasileira estava classificada para o Mundial, que começa em 21 de novembro, o Chile vazia um jogo que valia a luta por uma vaga para a repescagem. As últimas vagas serão decididas na última rodada, em uma briga que também envolve Peru e Colômbia. Primeiro colocado, o Brasil terminou a rodada com 42 pontos (13 vitórias e três empates); enquanto os adversários ficaram com 19 pontos.

O Brasil fez dois gols de pênalti: um no primeiro e outro no segundo tempo. Neymar abriu o placar, aos 43 minutos, após sofrer falta de Isla dentro da área. Na etapa final, Antony sofreu pênalti de Bravo, após ótimo lançamento de Marquinhos. Philippe Coutinho, que havia acabo de entrar, teve a chance de bater e ampliar aos 26 minutos.

Antes disso, no último da etapa inicial, Vinícius Jr aproveitou jogada errada da seleção chilena, invadiu a área e marcou o segundo gol. O time saiu empolgado para o intervalo, enquanto os chilenos buscavam confusão, tensos pela ameaça de ficarem fora da Copa.

Já nos acréscimos, Richarlison, outro que havia acabado de entrar, transformou a vitória em goleada, com um belo chute cruzado. Era o que faltava para a festa completa no Maracanã.

Pela última rodada das Eliminatórias, o Brasil enfrentará a Bolívia na terça, fora de casa. Apesar da última rodada, esse pode não ser o último jogo da equipe verde-amarela, já que o duelo contra a Argentina, interrompido pela Anvisa em setembro do ano passado, deve ser outra vez disputado.