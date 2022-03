Bruno Henrique sofre lesão e está fora da semifinal contra o Vasco

O departamento médico do Flamengo estava vazio, mas nesta semana voltou a ficar movimentado. Bruno Henrique sofreu uma lesão no ombro esquerdo na primeira partida da semifinal do Cariocão 2022, contra o Vasco, e está fora do próximo jogo.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, o camisa 27 nem sequer participou do treino desta sexta-feira (18), no CT Ninho do Urubu, e se juntou a Pablo, que sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito após dividida no treino desta quinta-feira (17).

Os últimos lesionados do elenco eram Gustavo Henrique, já recuperado, e Rodrigo Caio, que está em fase de transição.

Bruno Henrique sofreu uma luxação no ombro esquerdo, em um lance em que disputou a bola com o zagueiro Quintero, do Vasco, e caiu de mau jeito. Os torcedores reclamaram de pênalti no lance, mas o árbitro não marcou.

A expectativa é que o atacante se recupere e esteja pronto para a final do Estadual, caso o Fla confirme a vaga diante do rival cruz-maltino.

O primeiro finalista será decidido neste domingo (20), às 16h. O Mengão vai enfrentar o Vasco, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal. No primeiro, venceu por 1 a 0, e agora pode perder por até um gol de diferença para se classificar. O Rubro-Negro tem a vantagem do empate por ter feito a melhor campanha na Taça Guanabara.