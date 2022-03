Café da Manhã do Hard Rock Curitiba ganha tributo a Michael Jackson

Para quem está visitando Curitiba e acorda animado aos domingos, o Hard Rock Cafe preparou uma surpresa especial. Durante o mês de março, os cafés da manhã que abrem a semana na casa trarão um show cover de Michael Jackson.

Com performance do artista André Sanches, a apresentação acontece às 11h e tem duração de 45 minutos. Além do tributo ao Rei do Pop, o café da manhã do Hard Rock Curitiba tem música ao vivo, com voz e violão do músico Ricardo Maranhão, a partir das 9h.

“Essa é uma atração pensada especialmente para o nosso público que gosta de aproveitar as manhãs de domingo em família ou com amigos, curtindo uma boa programação cultural, com cardápio especial e entretenimento de qualidade”, conta o diretor de marketing da casa, Fernando Barros.

O café da manhã do Hard Rock Curitiba é servido das 9h às 12h, a la carte, com bebida refil de café, leite e água e com outras bebidas disponíveis no cardápio. Além do American Breakfast Completo, que inclui torradas, manteiga temperada, bacon, scrambled eggs, tomate cereja confit, cogumelos confit e country sausage.

As reservas para o café da manhã podem ser feitas através de contato pelas redes sociais da casa ou pelo whatsapp de reservas. Para quem prefere curtir o início do dia em casa, o café da manhã do Hard Rock Cafe Curitiba está disponível também no delivery do Ifood, aos sábados e domingos, das 9h às 12h.