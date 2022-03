Você sabia que o café é a 2ª bebida mais consumida no Brasil, ficando atrás apenas da água? Segundo dados da Organização Internacional do Café (OIC) e Dieese, os brasileiros bebem, em média, 3 a 4 xícaras de café por dia.

Além disso, entre 193 países, o Brasil está entre os top 15 países que mais consomem café no mundo. No topo do ranking, está a Finlândia, com um consumo de mais que o dobro dos brasileiros, aproximadamente 12 kg per capita ao ano.

A paixão dos brasileiros

O tipo de café preferido dos brasileiros é o café expresso. Logo em seguida, está o pingado e o café com leite. O capuccino fica na terceira posição, seguido pelo macchiato e pelo o café latte, que estão na quarta e quinta posição, respectivamente.

Com relação à produção de café, o Brasil está no topo no ranking mundial, e o mais incrível é que o país detém este título por mais de 150 anos. Aproximadamente 40% de toda produção mundial vem do Brasil.

Maior preço dos últimos 25 anos

Apesar do Brasil ser o maior produtor mundial de café, a bebida teve um dos maiores aumentos dos últimos 25 anos no país. Só nos últimos 12 meses, a bebida teve um aumento de mais de 40%. No caso de Florianópolis, a capital com a cesta básica mais cara do país, o aumento foi de impressionantes 60%.

Um dos motivos do aumento relevante nos preços está relacionado ao dólar. A saca do café é cotada na Bolsa de Nova York, e é utilizado o dólar como moeda base. Como nos últimos tempos o dólar teve um aumento relevante frente ao real, a consequência é que o preço do café também sofreu um aumento significativo.