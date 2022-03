Cano resolve e Fluminense vence o Flamengo no primeiro jogo da final

Foi dada a largada nos 180 minutos da decisão do Campeonato Carioca. Na noite desta quarta-feira (30), no Maracanã, o Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 0, pela primeira partida, abrindo vantagem na final. Os gols do jogo foram marcados pelo artilheiro argentino Germán Cano.

Com este resultado, o Tricolor precisa de apenas um empate para faturar o troféu do estadual do Rio, que não vai para as Laranjeiras desde 2012, quando o time também era treinado por Abel Braga.

A segunda e decisiva partida da finalíssima será neste sábado (2), às 18h, novamente no Maraca. Em caso de empate no placar agregado, a disputa será decidida nas penalidades.

O jogo

Clássico Fla-Flu é sempre muito nervoso e disputado, e o início da final não foi diferente. O Flamengo começou jogando melhor, impondo mais o jogo, e o Fluminense defendendo como podia e tentando armar jogadas.

Por muito pouco, logo aos oito minutos, a pressão rubro-negra não resultou em um gol de Marinho, que recebeu de Gabigol na pequena área, mas o zagueiro tricolor Manoel tirou.

Em um jogo cheio de faltas, com seis cartões amarelos no primeiro tempo, pouco foi criado por ambas as equipes. Aos 30 minutos, o Mengão quase abriu o placar em dois lances com David Luiz. A primeira, em cobrança de falta, passando muito perto da trave direita, e a segunda, em cruzamento de escanteio, que o zagueiro subiu mais alto, conseguiu o cabeceio, mas Fábio fez ótima defesa.

Segunda etapa

O segundo tempo começou diferente do primeiro, mas com muitos erros de passes. Aos 12’, a primeira pressão rubro-negra, no primeiro lance de Arrascaeta no jogo. O uruguaio recebeu, cruzou na área, David Braz tirou e, na sequência, Pedro arriscou um chute forte, com ótima defesa de Fábio. No rebote, Gabigol tentou, mas parou novamente no goleiro tricolor.

Aos 31’, mais um susto. Martinelli, do Flu, tropeçou na intermediária e viu Gabigol roubar a bola, arrancar e passar para Arrascaeta, mas a finalização parou no paredão Fábio. O goleiro se destacou na partida.

Cano resolve

A partida mudou completamente aos 37’. O que parecia improvável, aconteceu. Léo Pereira, que havia acabado de entrar, perdeu a bola na defesa e viu Jhon Arias invadir e tocar para Cano, que não desperdiçou e fez o primeiro gol.

Ainda em comemoração ao gol, Cano fez o segundo, dois minutos depois. Em contra-ataque do Flu, Yago se antecipa diante de Léo Pereira, passa para Calegari arrancar até a área e tocar para o argentino, sozinho, empurrar para o gol.

Após os dois gols do Tricolor, o Flamengo se perdeu no jogo e não conseguiu mais produzir. O Fluminense, por sua vez, precisou só segurar e esperar o apito final.