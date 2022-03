Caravana de Wellington chega a Rondonópolis, mostra grupo fortalecido e confirma pré-candidatos

A Caravana Verde e Amarelo, liderada pelo senador da República e pré-candidato à reeleição em 2022 Wellington Fagundes (PL) chegou a Rondonópolis na noite desta quinta-feira (3). Iniciada em Sinop, o projeto tem percorrido o Estado, confirmando novos filiados e pré-candidatos. No escopo “Jair Bolsonaro 2022”, cresce a força do grupo que se forma à corrida eleitoral deste ano também nas disputas proporcionais.

“Nosso objetivo é andar o Estado inteiro, fortalecendo o PL e o apoio ao presidente Jair Bolsonaro”, disse Wellington na sua chegada ao espaço da solenidade. Foi recebido por apoiadores, cumprimentou os presentes e se dirigiu ao palco composto pelas autoridades. Entre elas, alguns dos nomes que deverão pintar como candidatos a partir das convenções do partido.

Participaram do ato em Rondonópolis lideranças políticas, representantes da iniciativa privada, acadêmicos e sociedade civil. A presidente interina da Assembleia Legislativa, deputada Janaina Riva (MDB), estava entre os presentes, reforçando apoio ao projeto de Wellington nestas eleições. “É um momento importante e por isso hoje estou aqui. Vim para ouvir o que a Caravana pensa para o Estado de Mato Grosso e também para manifestar minha vontade, enquanto membro do MDB, em apoiar a candidatura de Wellington à reeleição. É um grupo forte que se forma em torno do projeto e quero estar ao lado do senador nesta jornada”, disse.

Também presente estava o coordenador da campanha pró Bolsonaro 2022, Reinaldo de Morais, o Rei do Porco. Na caminhada do PL rumo à reeleição ao Planalto, passa por ele a composição junto a novas siglas. “Estamos conversando com os partidos. Com alguns, as conversas já estão bem avançadas”, diz. Devem somar ao palanque bolsonarista nestas eleições o PSC, PRTB, PTB e Patriotas.

Para Fagundes, além dos que buscarão votos neste ano eleitoral, a construção do partido tende deve focar na simpatia popular a partir das Caravanas. “O que nós queremos é um partido forte, mas construído por todos e, principalmente, que expresse o sentimento da população”, diz.

Senado

Pré-candidato ao Senado, Wellington ainda é cogitado para uma disputa pelo partido ao Governo, mas não confirma. No discurso, reforça, porém, a importância de “um presidente alinhado com sua bancada federal e com o governador do Estado”.

Nomes

Dos parlamentares de Mato Grosso que já migraram, as novas filiações já fazem do PL uma das maiores siglas de Mato Grosso, com representações na Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado. À medida em que partidos outrora “grandes” no Estado vão perdendo força -caso, por exemplo, do PSDB e PSL- o PL se consolida e garante a base.

De Rondonópolis, dois nomes que devem chegar ao PL são o do atual deputado estadual Claudinei Lopes e o do ex-vereador Rodrigo Lugli, o ‘da Zaeli’. “Um novo desafio, um novo projeto. Mas estou muito feliz pelo apoio que venho recebendo. Feliz também pelos nomes que estão chegando para somar conosco, assim como fez o próprio presidente Jair Bolsonaro. Independente do futuro, o foco, agora, será continuar trabalhando”, diz Claudinei.

Claudinei chega a 2022 como pré-candidato à reeleição a deputado estadual e Rodrigo almeja a corrida a deputado federal nestas eleições. “Acreditamos que Rondonópolis possa ter mais um representante na Câmara Federal, agora apelo PL, que trabalha para se tornar o maior partido do Estado e, quem sabe, um dos maiores do Brasil”, diz Rodrigo.

Nomes que ganharam repercussão a partir de 2018, como o atual deputado federal Nelson Barbudo e a candidata ao Senado em 2020, Coronel Fernanda já somam ao PL em 2022. Além deles, os deputados estaduais Elizeu Nascimento, Gilberto Cattani, e o suplente na Assembleia Legislativa, Sérgio Ribeiro também já fizeram a migração.