Caravana de Wellington chega a Rondonópolis nesta quinta-feira

A Caravana Verde e Amarelo, liderada pelo senador da República Wellington Fagundes (PL), chega a Rondonópolis na próxima quinta-feira (3). O evento ocorre na Avenida Rio Branco, no antigo espaço do Brasileirinho, a partir das 19h.

Iniciada em Sinop, a missão é percorrer todas as regiões do Estado e aglutinar lideranças políticas e pré-candidatos junto ao PL nestas eleições. Na corrida ao Planalto, o PL foca no projeto “Bolsonaro 2022”, fortalecendo o palanque pró reeleição em todo o Estado.

Novos filiados

Dos parlamentares de Mato Grosso que já migraram, as novas filiações já fazem do PL uma das maiores siglas de Mato Grosso, com representações na Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado.

A partir da Caravana, o PL busca ampliar ainda mais o leque. À medida em que partidos outrora “grandes” no Estado vão perdendo força, caso, por exemplo, do PSDB e PSL, o PL se consolida e garante a base.

De Rondonópolis, dois nomes que devem chegar ao PL são o do atual deputado estadual Claudinei Lopes e o do ex-vereador Rodrigo Lugli, o ‘da Zaeli’. O primeiro, inclusive, já tem divulgado sua filiação marcada para ocorrer na passagem da Caravana. O segundo a adiantou nesta semana à reportagem, que a decisão de deixar o PSDB e migrar para o PL está “pré-tomada”. Claudinei chega a 2022 como pré-candidato à reeleição a deputado estadual e Rodrigo almeja a corrida a deputado federal nestas eleições.