Carnaval na BR-163 teve 630 motoristas socorridos por panes veiculares

O feriado prolongado de Carnaval resultou no atendimento de 630 veículos parados com panes na BR-163/MT pela Concessionária Rota do Oeste. Em média, as equipes operacionais ‘socorreram’ 126 motoristas com problemas por dia, entre 26 de fevereiro e 2 de março de 2022.

O levantamento da Rota do Oeste aponta que 69,5% dos condutores puderam seguir viagem após o apoio da Concessionária, demonstrando mais uma vez que a manutenção veicular antes de ‘pegar a estrada’ evita transtornos e atrasos no percurso. O restante dos casos, 192 veículos ou 30,5%, teve que ser removido pelos guinchos da empresa e encaminhado ao ponto de apoio mais próximo.

O diretor de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, reforça que o cuidado básico com os veículos e a manutenção prévia refletem em mais segurança a todos que percorrem a rodovia. Lembra que veículos parados se transformam em obstáculos na pista e colocam em risco a segurança do condutor e de terceiros.

“Em todas as análises feitas de atendimentos por panes mecânicas, principalmente nos feriados, identificamos que a maioria dos registros seria evitada caso o condutor tivesse feito a revisão básica do veículo. Esse cuidado prévio evita transtorno para o próprio condutor que planeja viajar para descansar e comemorar os feriados com amigos e familiares”, explica.

Ferreira destaca ainda que as 18 bases operacionais da Rota do Oeste e todas as equipes de atendimento estão sempre disponíveis para prestar o apoio necessário aos condutores, lembrando que o serviço é custeado pelo montante arrecadado nas praças de pedágio.

Ocorrências – Durante o feriado prolongado, no trecho da BR-163/MT sob concessão, 68% dos acidentes registrados não tiveram vítimas. Ainda assim, todos contaram com o apoio das equipes médicas que estiveram no local para avaliar a condição física e emocional dos envolvidos.

No período, foi registrada uma ocorrência com morte de um motociclista. As informações iniciais apontam para uma manobra irregular e em alta velocidade, com passagem por acostamento. A vítima terminou atingida por um veículo de carga que entrava no pátio de uma empresa em Nobres.