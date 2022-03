Carreta pega fogo, pneu estoura e atinge motorista momento em que ele tentava apagar as chamas

Uma carreta pegou fogo e o motorista ficou ferido, a situação aconteceu na noite desta segunda-feira (21), na BR-163, sentindo Campo Grande–MS/ Rondonópolis-MT.

O condutor da carreta que transportava sal mineral, notou um princípio de incêndio cerca de 4 Km antes de chegar em Rondonópolis.

No momento que o motorista saiu do veículo e tentou apagar as chamas com o extintor, um dos pneus estourou e atingiu o condutor o deixando ferido.

A equipe Rota do Oeste esteve no local, socorreu a vítima e a encaminhou para uma unidade hospitalar.

O Corpo de Bombeiros cessou o fogo, porém, a carreta teve perca total e a via ficou totalmente interditada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e controlou o trânsito.