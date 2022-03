Casal e duas crianças ficam ilesos, após carro capotar momento em que retornavam de igreja

Um veículo Pálio com quatro pessoas sendo duas crianças, capotou na tarde deste domingo (20), na MT-270 a cerca de 25 Km de Rondonópolis-MT.

Uma das crianças estava de carona com a família momento em que retornavam de um ensaio na igreja que congregam em Rondonópolis, eles voltavam para um sítio onde a família reside próximo a São José do Povo, após passar por uma curva o motorista confirmou que cochilou e ao notar que o carro estava no meio pista, puxou bruscamente para a direita, momento em que perdeu o controle e saiu da pista capotando.

O Samu foi acionado, porém, todos os ocupantes estavam bem e o motorista assinou o termo de recusa para atendimento médico.