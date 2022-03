Casal morre em grave acidente na MT-270

Já no início da noite deste sábado (26), um acidente gravíssimo tirou a vida de um casal na rodovia estadual MT-270, na altura do KM 225. Eles seguiam de Rondonópolis sentido a Guiratinga, quando o condutor perdeu o controle do carro e bateu em cheio contra uma árvore.

Com a força da batida, o carro se partiu em dois pedaços. Cada uma das vítimas fatais ficou presa às ferragens de uma das partes do automóvel de cor preta. Segundo o relato de testemunhas, possivelmente o condutor perdeu o controle instantes após bater em um buraco.

Da fissura na pista ao início da marca do carro no asfalto são aproximadamente 15 metros. A árvore mais à frente, a cerca de 100 metros. A hipótese levantada é a de que o pneu do carro tenha murchado de uma vez após passar sobre o buraco, fazendo com que o motorista não conseguisse manter o controle da direção.

A equipe médica do Samu foi acionada, mas já encontrou as vítimas em óbito no local. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Politec também saíram em deslocamento. As circunstâncias oficias de mais esta ocorrência serão investigadas.