Casal morto em acidente era morador de São José do Povo

Victória C. Silva e Lucas Athaíde de Almeida foram as vítimas fatais do acidente ocorrido no início da noite de ontem (26) na rodovia estadual MT-270. O casal era morador de São José do Povo e seguia para Guiratinga no momento da colisão.

A perícia técnica ainda trabalha nas investigações. Conforme o apurado, Lucas, que dirigia o carro, perdeu o controle após bater em um buraco na pista. Desgovernado, o carro em que seguia com a esposa bateu em cheio contra uma árvore.

Com a força da batida o carro se partiu em dois pedaços. Cada uma das vítimas fatais ficou presa às ferragens de uma das partes do automóvel de cor preta. A hipótese levantada é a de que o pneu do carro tenha murchado de uma vez após passar sobre o buraco, fazendo com que o motorista não conseguisse manter o controle da direção.