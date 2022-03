Casas ribeirinhas ganham cores, água potável e energia solar em projeto de StreetArt na Amazônia

Dez artistas chegaram à Ilha do Combu, em Belém (PA), na última semana, para pintar as fachadas de quinze casas ribeirinhas, ampliando ainda mais a Galeria Fluvial que começou a ser construída em 2015.

O projeto teve início com a vivência entre artistas e comunitários para definir a pintura, culminando com cinco oficinas para atender cerca de 200 crianças, jovens, alunos ribeirinhos e professores da rede pública de ensino.

Além do trabalho artístico, as casas que tiveram as fachadas coloridas receberam sistema de água potável e uma escola da comunidade foi equipada com energia fotovoltaica. O resultado das novas pinturas foi exibido no último fim de semana (5 e 6 de março) em visitas guiadas e gratuitas.

As primeiras quatro edições do Street River Amazônia foram feitas de forma independente e colaborativa pelo idealizador do projeto, o artista Sebá Tapajós, que, em 2015, pintou as primeiras cinco casas na ilha. Já a quinta edição do projeto, agora em 2022, foi uma realização da Sonique Produções, de Gibson Massoud.

“Quando fui convidado pelo Sebá, entrei de cabeça. Estou empenhado em fazer um projeto cada vez mais estruturado e, aos poucos, navegar por outros lugares. O chamado dos rios e do povo da Amazônia é urgente e a arte é uma aliada para trazer o tema à tona de forma colorida e propositiva”, afirma Gibson, que também assina a coordenação de comunicação do projeto.

Os dez artistas convidados para a edição de 2022 possuem, além de uma forte relação com o grafite, conexão com a natureza. Os nomes que estiveram presentes na ação, foram: Amorinha, Anderson Ghasp, Auá, Kadois, Luiz Júnior, Mama Quila, Moka, Pati Rigon, Robson Sark e Thiago Nevs.

Aprovada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo, essa edição é apresentada pela BB Seguros e tem o patrocínio do Boulevard Shopping de Belém, além do apoio da Secretaria de Estado de Turismo (SETUR).