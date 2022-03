CDL encaminha Ofício à Setrat com sugestão para melhoria de fluxo e segurança na Avenida Goiânia

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL) encaminhou nesta sexta-feira (18), um Ofício (número 001/2022) à Secretara Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat), propondo a adoção da chamada faixa reversível para a garantia de segurança e fluidez em toda a extensão da Avenida Goiânia. O modelo altera o sentido da via de acordo om os horários de maior movimentação.

O documento é assinado pelo presidente da entidade, Thiago Sperança, e foi elaborado após a participação na Audiência Pública convocada na última terça-feira (15) pelos vereadores Reginaldo Santos, Marildes Ferreira e Investigador Gerson, na Câmara.

“Parabenizo a Câmara e a Setrat por chamarem a nossa sociedade para discutir e debater. A Avenida Goiânia é muito importante, estamos falando do acesso de toda região do Conjunto São José e bairros ao centro da cidade, e é evidente o aumento do fluxo de carros nos últimos anos. Por isso, apresentamos esta ideia que tem sido implementada e tem dado muito certo em várias cidades do Brasil: a chamada faixa reversível. Um modelo que possibilita a mudança do sentido de acordo com os horários de maior movimento”, explicou durante o evento. “É uma solução imediata e com baixíssimo custo”, defendeu.

Conforme o Ofício, a CDL propõe à Setrat “Realizar pesquisa de fluxo de tráfego de veículos durante alguns dias e por alguns períodos de horas, como sugestão: a. Das 06h às 08h; b. Das 10h às 14h; c. Das 16h às 18h”. E segue: “Possibilidade de implantação de uma via de fluxo reversível para aumentar a capacidade de fluxo e atender, em um determinado local, o sentido de maior demanda de tráfego”. Por último: “02 redutores de velocidade”.

Pela coleta dos dados, o presidente da CDL defende, anda a adoção de campanhas educativas para orientar o motoristas quanto as alterações, além da instalação de sinalizadores como, por exemplo, painéis de led, para orientar quando ao sentido da via.

Acesse o documento aqui.