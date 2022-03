Cedero mobiliza população no Dia Mundial da Obesidade

O número de pessoas com obesidade está crescendo com o passar dos anos, segundo pesquisa do Ministério da Saúde em 2006 a quantidade de pessoas obesas representavam 11,8% da população brasileira e esse número subiu para 21,5% em 2020. Por isso, neste Dia Mundial da Obesidade (4), o Centro de Diabetes e Endocrinologia de Rondonópolis (Cedero) mobilizou a população rondonopolitana na Praça dos Carreiros.

Os profissionais do Cedero montaram tenda com equipamentos para atender ao público de todas as idades interessado em obter informações e também passar pela triagem a fim de avaliarem possível sobrepeso e obesidade. No atendimento inicial é verificado altura e peso para cálculo do índice de massa corporal (IMC), após o resultado a pessoa recebe orientações dos graduandos em medicina pela Universidade Federal de Rondonópolis e médicos especializados em endocrinologia e metabologia/nutrólogos e realizam cadastro para atendimento posterior no Cedero.

De acordo com a endocrinologista Josiane Neves, o cidadão com IMC acima de 40, está em obesidade III, considerado os casos mais urgentes e por isso a data da consulta é marcada durante o cadastro realizado na Praça dos Carreiros, assim como é solicitado exames específicos de acordo com o caso. Todas esses pacientes serão atendimentos no Cedero nas próximas semanas para uma consulta mais aprofundada e apresentação dos resultados dos exames para dar início a tratamento medicamentoso ou receber encaminhamento cirúrgico.

As campanhas de conscientização são de suma importância, pois muitas pessoas ainda não acreditam que obesidade seja uma doença crônica sem cura que precisa ser controlada pelos hábitos de vida e acompanhamento com equipe multidisciplinar como oferece a Cedero com nutricionistas, médicos, enfermeiros e psicólogos.

“A obesidade não vem sozinha, ela é carro chefe de várias outras doenças, diabetes, hipertensão, problemas de colesterol que acabam levando a infarto, AVC, principais causas de morte do paciente obeso”, pontuou o endrocrinologista Arthur Emílio Vieira.

A dona de casa, Jaina Araújo, relatou ter dificuldade em encontrar emprego devido ao peso e aceitou o convite de um conhecido para ir até a praça realizar a triagem e foi embora satisfeita com o atendimento e levando em mãos pedido médico de exames e data marcada da consulta para este mês na Cedero.

Essa é a primeira ação de mobilização da Cedero, inaugurado em meados de janeiro, cumprindo com um dos papeis do centro de fazer o chamamento e conscientização da população em relações a alterações metabólicas e doenças como pressão alta, diabetes, tireoide, entre outras. Sendo assim, o projeto irá se estender no decorrer do ano sendo realizado em outras datas focando nas diversas causas atendidas pelo Cedero.