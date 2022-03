Chapada dos Guimarães é o destino mais acolhedor do MT, segundo ranking

A Booking.com divulgou os vencedores da edição de 2022 da Traveller Review Awards, premiação anual que se baseia em mais de 232 milhões de avaliações verificadas de viajantes reais e reconhece os destinos e prestadores de serviço de viagem mais acolhedores do mundo.

Em quesito de hospitalidade, o Brasil se destacou e figurou no ranking dos dez países mais acolhedores do mundo, em 8º lugar e à frente dos Estados Unidos e da Austrália, além de contar com um representante no ranking global de cidades mais acolhedoras, com Monte Verde (MG) em 6º lugar.

Em relação aos destinos nacionais, a plataforma revelou os destinos mais acolhedores de cada estado do país. Confira, abaixo:

Região Norte

Amapá – Macapá

Amazonas – Manaus

Pará – Alter do Chão

Roraima – Boa Vista

Tocantins – Palmas

Região Nordeste

Alagoas – Praia do Francês

Bahia – Vale do Capão

Ceará – Canoa Quebrada

Maranhão – Carolina

Paraíba – Jacumã

Pernambuco – Fernando de Noronha

Piauí – Barra Grande

Rio Grande do Norte – São Miguel do Gostoso

Sergipe – Estância

Região Centro-Oeste

Distrito Federal – Brasília

Goiás – São Jorge

Mato Grosso – Chapada dos Guimarães

Mato Grosso do Sul – Bonito

Região Sudeste

Espírito Santo – Pedra Azul

Minas Gerais – Monte Verde

Rio de Janeiro – Penedo

São Paulo – Cunha

Região Sul

Paraná – Ilha do Mel

Rio Grande do Sul – Bento Gonçalves

Santa Catarina – Pomerode